Cuba defende seu direito à paz contra as agressões externas

247 - O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, reafirmou nesta quarta-feira (10) a vontade de seu país de defender a própria soberania e a paz interna, hoje ameaçada por campanhas estimuladas do exterior para subverter o processo revolucionário.

"Com estrita observância de nossa Constituição e o consenso que nos caracteriza, o povo defenderá a ordem pública", afirmou, em reunião na sede do Ministério das Relações Exteriores, com representantes do corpo diplomático acreditado em Havana.

Rodríguez denunciou o caráter ilegal de uma marcha convocada para 15 de novembro, que descreveu como fruto da ação de agentes internos recrutados, financiados e organizados pelo governo dos Estados Unidos.

Da mesma forma, rejeitou a ingerência de Washington nos assuntos internos do país, bem como seu apoio às tentativas de desestabilização em momentos de celebração nacional após o controle da pandemia Covid-19, o reinício do ano letivo e escolar e a reabertura das fronteiras, prevista para esse dia.

De acordo com o chanceler cubano, o eixo fundamental deste cerco, do qual participam altos funcionários da Casa Branca, outras agências norte-americanas e figuras do governo, é tentar prejudicar a reabertura econômica e social e mostrar Cuba como um Estado falido.

Essa abordagem, frisou, é usada para intensificar o bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos contra a ilha.

O mais alto representante da diplomacia cubana também denunciou as ações subversivas realizadas na plataforma do Facebook para gerar instabilidade e promover um surto social no país caribenho.

A partir deste espaço virtual, grupos privados realizam atividades ilegais e, com base em alterações de algoritmos, simulam a presença massiva em Cuba de pessoas que se sabe residirem fora do país caribenho, afirmou.

Nesse sentido, Rodríguez condenou o uso de plataformas de comunicação para estimular um cenário de extrema polarização e máxima toxicidade na ilha, como parte de uma estratégia instigada pelos Estados Unidos para destruir a Revolução por meio de ações do chamado golpe suave.

Diante deste cenário, Bruno Rodríguez fez um apelo à comunidade internacional para que rechace esta nova manobra agressiva contra o povo cubano, que qualificou de grave, inaceitável e violação do Direito Internacional, destinada ao fracasso, informa a Prensa Latina.