Cuba denuncia novo ataque da OEA contra colaboração médica

As autoridades cubanas denunciaram nesta quarta-feira um novo ataque da Organização dos Estados Americanos (OEA) contra a colaboração médica da ilha que presta serviços em várias nações do mundo

247 - Cuba denuncia a OEA pelos ataques que a organização vem fazendo contra a colaboração médica que presta a diversos países e reitera que, apesar dessas agressões, as missões médicas continuarão a expressar a solidariedade do povo cubano com o mundo para atender as necessidades das pessoas mais necessitadas.

O pronunciamento de Cuba ocorre depois que a OEA organizou um fórum em Washington, no qual tentou desacreditar o trabalho de solidariedade das brigadas médicas em vários países do mundo.

A subsecretária do Ministério das Relações Exteriores de Cuba sobre questões dos Estados Unidos (EUA), Johana Tablada, considerou o fórum um fracasso, informa a





. "Mais uma vez Luis Almagro, como administrador colonial da OEA, mente sobre a natureza da colaboração médica internacional de Cuba (...) e mente para cumprir ordens do governo Trump e os interesses reacionários dos Estados Unidos", disse Tablada. Por seu turno, o diretor da Unidade Central de Cooperação Médica do Ministério da Saúde Pública de Cuba, Jorge Delgado, e o Dr. José Luis Aparicio, reiteraram que missões cubanas são implantadas para ajudar nações do terceiro mundo desde 1963.