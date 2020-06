Cuba homenageia a brigada médica candidata ao Prêmio Nobel da Paz

A brigada médica cubana Henry Reeve retorna da Itália, onde foi prestar ajuda no combate à Covid-19. A candidatura da brigada ao Prêmio Nobel da Paz foi lançada por personalidades e entidades de diversos países do mundo . edit

247 - Com a sensação de que 'é aqui', 'cabe a mim' e 'são os meus', os ,médicos cubanos da Brigada Henry Reeve retornam da Itália, para onde foram há pouco mais de dois meses para colocar as mãos sobre a dor e trocar em ajuda e sobrevida a hecatombe na qual o coronavírus pretendeu transformar o já maltratado equilíbrio do mundo, escreve Madeleine Sautié no Granma .

"Se, para certos seres, basta estar a salvo do mal, do céu como único teto ou do abismo imposto pelas iniquidades sociais; se ser feliz se resume para eles o seu próprio bem-estar e a desgraça dos outros não conta, este não é o caso dos médicos cubanos.

Eles estão deixando um rastro de amor por onde passam e chegam a encontrar nos desvalidos um verdor que invalida a travessura da sorte. Eles vão aonde é mais difícil e necessário curar, e estão onde outros não quiseram manchar suas roupas brancas.

Eles têm a simples honra de serem os únicos que muitos dos infelizes “ninguéns” já viram, de lhes terem dado o milagre da sobrevivência, mesmo quando o mal que sofreram era curável. E eles têm o hábito abençoado de olhar para os doentes, de saber ouvi-los em outro idioma, de tocá-los onde dói, de surpreender com o tratamento caloroso e amigável, de restaurar, quando perdida, a esperança de permanecer vivo.

Aqueles que motivam especialmente estas linhas foram para a Lombardia nos dias em que a pandemia havia chegado há pouco tempo ao nosso país, e quando Cuba parecia estupefata com as imagens desoladas da Itália e da Espanha que a mídia mostrava. Com muitas dúvidas, carregadas de incerteza por viver uma cena sem precedentes, embora confiantes na eficiência do sistema de saúde cubano. As notícias que chegavam dessas terras distantes tornaram-se frequentes e doíam em nossos corações.

Acostumados como estamos em saber que Cuba sempre está naqueles lugares onde é urgente a assistência assistência, não nos surpreendemos que ao chamado feito pela região nortista da Itália, diante da escassez de pessoal para combater ali a Covid-19, a Brigada Henry Reeve – que venceu o ebola em terras africanas, para nos referir-nos às suas mais recentes proezas – partisse para sufocar a morte, com todo o amor e prontidão.

Quando vizinhos com destinos comuns "fecharam" suas portas para impedir a propagação do vírus, os nossos passos foram firmes e, com a simplicidade que vem do terreno em que se formaram, mostraram desapego e altruísmo.

Além dos números - 36 médicos, 15 enfermeiros e um especialista em logística; cerca de 5.500 atendimentos médicos, 3.668 de enfermaria e 210 altas a cargo de nossos profissionais naqueles lugares - há uma marca de quatro letras que nem as pessoas salvas nem o mundo jamais esquecerão, mesmo quando a vileza imperial insistir em desacreditar nossos heróis reais, aqueles que, à maneira de José Martí, são simplesmente bons e porque sentem um prazer interior ao fazer algo de bom.

Espalhados por todo o mundo, mais de 30 brigadas, com mais de 2.500 profissionais de saúde, estão lutando contra a pandemia da Covid-19. Aquela que retorna à sua pátria - a Brigada Henry Reeve - está repleta de experiências intensas nas quais o mais importante é salvar os outros do que pôr em risco a própria vida.

Não é à toa que vozes internacionais pedem hoje para a brigada que beija o mundo, o Prêmio Nobel da Paz. A proposta ainda está por ser verificada, mas há outra que não há como anular - a da recompensa que os distingue por oferecer a melhor coisa que seu país tem: a estatura de seu humanismo.

O prêmio do abraço do seu povo os espera".

Por Madeleine Sautié, no Granma



