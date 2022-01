Cuba inicia consulta popular para o novo Código da Família em fevereiro

Ideia da consulta é que os cubanos possam opinar sobre as questões do código, que reconhecerá os direitos de cada pessoa no âmbito familiar edit

Apoie o 247

ICL

Opera Mundi - A presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de Cuba, Alina Balseiro Gutiérrez, anunciou nesta terça-feira (18/01) que a consulta popular para o projeto do novo Código da Família começa em fevereiro, com mais de 78 mil pontos de reuniões por todo o país.

Segundo Gutiérrez, a ideia da consulta é que os eleitores possam opinar sobre as questões que envolvem o projeto do código, podendo apresentar propostas, sugerir modificações e tirar dúvidas sobre os artigos do documento.

Prevista até 30 de abril, a consulta também será aberta aos cubanos que residem no exterior, seja a votação em embaixadas ou consulados. Assim como, também poderão opinar sobre o documento em uma plataforma que será habilitada para o processo.

PUBLICIDADE

De acordo com o jornal Cubadebate, o novo Código da Família respeitará os tratados internacionais e reconhece os direitos de cada pessoa no âmbito familiar.

Nele estará a proteção das expressões da diversidade familiar e o direito de cada pessoa de constituir família em coerência com a Constituição e seus princípios de igualdade.

A não discriminação, o fortalecimento da responsabilidade familiar do ponto de vista emocional, educacional, formação e economia, e amor como eixo central das relações familiares estão incluídos entre os principais aspectos do projeto.

PUBLICIDADE

Para o ministro da Justiça Oscar Silvera, o Código é de "adição e multiplicação", de "alternativas e opções", sendo "respeitoso com todos os direitos de todas as pessoas".

O projeto para o novo código foi aprovado pela Assembleia Nacional no começo de janeiro e publicado no Diário da República para dar lugar ao processo de consulta popular.

Concluído o processo e a análise das propostas recolhidas, a Assembleia Nacional irá analisar os resultados e, em julho, será publicado o Projeto do Código da Família e definida a data para aprovação do documento.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: