Cuba inicia vacinação de crianças com dois anos

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Cuba anunciou que vai começar a vacinar, ainda nesta semana, contra a Covid-19, crianças a partir de dois anos de idade, tornando-se o primeiro país a imunizar crianças tão pequenas. As informações são do The New York Times .

O imunizante usado na ilha é de fabricação própria, a vacina Soberana com uso emergencial aprovado para este público no último dia 2. Na semana passada, Cuba iniciou a aplicação das vacinas em adolescentes dos 13 aos 17 anos.

As duas vacinas usadas na população pediátrica cubana são a Soberana 2 e a Soberana Plus, ambas desenvolvidas no país. Pesquisadores cubanos garantem que o imunizante apresentou eficácia de mais de 90% na proteção contra a doença nos ensaios clínicos.

PUBLICIDADE

No Brasil, o Ministério da Saúde suspendeu nesta quinta-feira (16) a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Em nota técnica, a pasta volta atrás e recomenda a imunização apenas de adolescentes nesta faixa etária que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, relatou pressão de Bolsonaro contra a vacinação de adolescentes.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE