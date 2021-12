Cuba organiza debate sobre as relações com os Estados Unidos

Relações se deterioraram ainda mais com as 243 medidas adicionais ao bloqueio editadas durante o governo Trump edit

247 - Acadêmicos e especialistas de Cuba e dos Estados Unidos debatem virtualmente desde a quarta-feira (14) sobre os obstáculos e as oportunidades para uma relação sustentável entre as duas nações.

Na 19ª edição da Série de Conversas de Cuba sobre a Política Externa dos Estados Unidos da América, que se reúne até o dia 17 deste mês, os especialistas vão expor o detalhamento de alguns laços que se deterioraram significativamente desde 2017 com a implementação de 243 novas medidas coercitivas contra a ilha.

Na inauguração da reunião, no Instituto Superior de Relações Internacionais Raúl Roa, em Havana, o diretor-geral do Ministério cubano das Relações Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, expressou a vontade desta nação de construir uma relação de respeito com a potência vizinha do norte.

Diferentes painéis permitirão aos participantes discutir a política externa do governo do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu impacto em Cuba; temas de interesse comum em vários campos, bem como as perspectivas dos laços entre as duas nações.

Intervenções especiais de autoridades cubanas irão atualizar sobre a realidade política, econômica e social, e o impacto do cerco dos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira (17), será apresentado o livro "Os anúncios de 17 de dezembro de 2014 em Havana e Washington: os antecedentes e o posterior processo de negociação", de José Ramón Cabañas, diretor do Centro de Pesquisa de Política Internacional, que patrocina o evento, informa a Prensa Latina.

