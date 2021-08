Cuba pede solidariedade para combater Covid-19

O chanceler cubano alertou sobre a necessidade de consolidar mecanismos de cooperação para conter o avanço do vírus edit

247 - O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, instou a comunidade internacional a unir esforços de solidariedade e criação de mecanismos de cooperação para enfrentar a pandemia de Covid-19.

Rodríguez também se manifestou contra a politização sobre a busca da possível origem da pandemia, bem como as posições incriminatórias de algumas potências ocidentais a esse respeito, fundamentalmente a dos Estados Unidos (EUA) em relação à China.

“Reconhecemos a contribuição responsável e transparente da China no enfrentamento à pandemia”, disse o chanceler cubano.

Segundo relatório de especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) indicados para investigar as origens do novo coronavírus na cidade chinesa de Wuhan, a hipótese mais provável envolve a passagem do vírus de animal para ser humano por meio de uma terceira espécie, considerando a teoria de um vazamento de laboratório improvável.

O presidente da China, Xi Jinping, informou na semana passada que seu país doará um total de 2 bilhões de doses de vacinas a várias nações neste ano para combater a Covid-19, além de 100 milhões de dólares ao mecanismo Covax da Organização de Saúde (OMS).

Além de dirigido pela OMS, o mecanismo da Covax também participa da aliança de vacinas Gavi e da Coalizão por Inovações em Preparação para Epidemias, cujo objetivo fundamental é garantir o acesso equitativo à imunização contra o coronavírus, objetivo ainda não cumprido, informa a Telesul.