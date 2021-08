Cuba planeja vacinar nesta semana mais de 1 milhão de pessoas contra Covid-19

Telesur - As autoridades de saúde de Cuba planejam vacinar mais de um milhão de pessoas durante esta semana com pelo menos uma dose das vacinas produzidas na ilha como parte do plano nacional de imunização. Para tanto, Havana produziu 20 milhões de doses de seus próprios imunizantes para imunizar sua população, apesar do bloqueio que impera contra o país.

Como parte do processo, mais 22 municípios de todo o país foram incorporados ao processo de vacinação. Neste sábado (21/08), as doses da vacina Abdala chegaram aos territórios de Tercer Frente, Guamá, Segundo Frente e Mella, os únicos que ainda não iniciaram a vacinação na província oriental de Santiago de Cuba.

A vacina mais utilizada será a Abdala, elaborada pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia (CIGB), que apresenta esquema de vacinação de três doses administradas em intervalos de 0-14-28 dias, e que apresentou taxas de eficácia de 92,28% na prevenção de doenças assintomáticas.

No estágio atual, grupos vulneráveis e de alto risco estão incluídos. De acordo com os números oficiais, 3.470.933 cubanos já contam com o esquema de imunização completo (três injeções), o que representa 27,1% de toda a população do país (cerca de 11 milhões).

Segundo María Guzmán, especialista do Instituto Pedro Kourí de Medicina Tropical (IPK), os resultados preliminares de um recente estudo realizado na entidade indicam que as vacinas Abdala, Soberana 02, Soberana PLUS e a candidata vacinal Mambisa geram um efeito neutralizante contra as cepas SARS-CoV-2 presentes na ilha.

Até o momento, 190 países foram relatados com casos de covid-19, e o número de infectados chega a 212.145.791, enquanto desse total 4.436.615 pessoas morreram - uma letalidade de 2,09%.

