Cuba promove cooperação com bloco euro-asiático

247 - O primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero, reiterou nesta quinta-feira (19) o compromisso de seu país de fortalecer os laços econômicos, comerciais, financeiros e de cooperação com a União Econômica da Eurásia (UEE).

Ao intervir por videoconferência na reunião do Conselho Intergovernamental da UEE, na cidade quirguiz de Cholpon-Ata, o chefe de governo cubano disse que a ilha considera relevantes os intercâmbios intersetoriais e o reforço do trabalho conjunto em áreas de interesse comum, informa a Prensa Latina.

“Uma das prioridades de nossas agendas deve ser o enfrentamento da pandemia Covid-19, que desencadeou uma crise multissetorial e constitui um desafio para o desenvolvimento de nossas nações”, alertou.

Ele ressaltou que somente através de esforços conjuntos será possível conter a propagação da pandemia e minimizar suas consequências.

A esse respeito, reiterou a disposição de Cuba de oferecer a experiência de seus profissionais no manejo da doença e o resultado das pesquisas científicas realizadas para sua prevenção e tratamento.

Também ratificou o interesse de Havana em conseguir a participação ativa da comunidade empresarial eurasiática em projetos de investimento no país, para aumentar e diversificar as exportações de bens e serviços, disse Marrero.

Indicou que entre as suas prioridades está também a implementação de projectos conjuntos em diversos setores, especialmente os relacionados com a exploração e produção de hidrocarbonetos, a indústria farmacêutica e biotecnológica, a agricultura, os transportes e a indústria siderúrgica.

O primeiro-ministro reiterou a vontade de Cuba de aprofundar as relações no setor do turismo, com ênfase na modalidade corporativa e de saúde, de acordo com as características dos mercados dos Estados membros.

Também sublinhou a determinação da nação antilhana em colaborar na implementação das diretrizes estratégicas para o desenvolvimento da integração econômica euro-asiática até 2025, além de outros planos vinculados à estratégia de desenvolvimento econômico e social cubana até 2030.

“Estamos convencidos de que juntos podemos enfrentar os desafios que se colocam nestes tempos difíceis e que em estreita cooperação nossos governos poderão garantir o bem-estar de nossos povos”, concluiu Marrero.

Representantes dos Estados membros da UEE participam da reunião: Rússia, Bielo-Rússia, Cazaquistão, Armênia e Quirguistão, bem como Moldávia, Uzbequistão e Cuba que têm status de observadores.

