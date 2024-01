Cuba propõe envio urgente a Gaza de missão de proteção internacional

Apoie o 247

247 - Cuba propôs nesta quarta-feira (17) que o Movimento dos Países Não Alinhados (MNOAL) apoie o envio urgente de uma missão de proteção internacional à Faixa de Gaza, autorizada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com mandato para garantir a segurança e proteção da população civil, além de facilitar a entrega de ajuda humanitária e alimentos.

Durante a Reunião do Comitê Ministerial do MNOAL sobre a Palestina, em Kampala, Uganda, o membro do Birô Político do Partido Comunista e Ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expressou o apoio da delegação cubana à proposta, informa o jornal Granma. Além disso, Cuba também endossou a convocação de uma Conferência Internacional de Paz com o objetivo de contribuir para a proteção dos direitos do povo palestino, estabelecendo o Estado soberano da Palestina e sua pronta admissão como membro das Nações Unidas.

Rodríguez Parrilla reiterou o apoio de Cuba à demanda da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça, em relação às violações da Convenção para a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio. Ele também reafirmou a oposição a medidas coercitivas unilaterais, como aquelas impostas pelos Estados Unidos a vários Estados membros do MNOAL, e destacou o apoio cubano ao direito à livre autodeterminação do povo do Saara Ocidental.

Além disso, durante a Reunião Ministerial Preparatória da XIX Cúpula do MNOAL, Rodríguez Parrilla expressou a solidariedade contínua de Cuba à causa palestina. Ele agradeceu o valioso apoio do Movimento à justa demanda pelo fim do ilegal bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, assim como a posição unitária contra a infame inclusão da ilha na lista unilateral de Estados patrocinadores do terrorismo, uma falácia que tem impactos asfixiantes na economia cubana.

