'Cuidar da Terra é obrigação moral', diz papa Francisco

ANSA - O papa Francisco afirmou neste sábado (22), Dia Mundial da Terra, que o cuidado com o planeta é uma "obrigação moral" para toda a humanidade.

A declaração foi publicada em todas as contas do líder católico no Twitter, que agora contam com o selo cinza criado pelo bilionário Elon Musk para certificar perfis governamentais.

"O livro do Gênesis nos diz que o Senhor confiou aos seres humanos a responsabilidade de ser administradores do dom da criação. Assim, o cuidado da Terra é uma obrigação moral para todos os homens e mulheres enquanto filhos de Deus", disse.

O Dia da Terra foi criado para conscientizar as pessoas sobre a importância da proteção ambiental, uma das bandeiras do pontificado de Francisco, que publicou até uma encíclica sobre o assunto, a "Louvado sejas".

