Cúpula da ALBA começa nesta terça em Cuba

Sputnik - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou na noite desta segunda-feira (13) em Cuba para participar da 20ª Cúpula da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA). "Já se anuncia o ano de 2022, que nos deve encontrar unidos e fortes aos povos da América Latina e Caribe, estamos felizes de estarmos em Cuba levando a bandeira de [José] Martí, de Fidel [Castro] e de [Hugo] Chávez", disse o mandatário ao chegar ao país caribenho.

A 20ª Cúpula da aliança terá como temas principais a busca de acordos políticos, respostas regionais à pandemia e o reforço dos mecanismos econômicos da América Latina. As delegações da região começaram a chegar à ilha de Cuba no domingo (12) para participar do evento que começa hoje (14), data que marca os 17 anos da existência da ALBA.

O secretário-executivo da aliança, Sacha Llorenti, enfatizou em declarações aos jornalistas que os países do bloco estão trabalhando em conjunto para combater a distribuição desigual de vacinas contra a COVID-19 e as sanções contra Venezuela, Cuba e Nicarágua.

