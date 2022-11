Cúpula da Apec confirmou forte posição da Rússia na região Ásia-Pacífico, diz diplomata russo

Kirill Barsky, alto diplomata da Chancelaria russa rejeitou as teses de que a Rússia foi isolada nos encontros edit

Sputnik - Kirill Barsky, embaixador geral do Ministério das Relações Exteriores da Rússia e alto funcionário da Rússia na Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês), falou com a Sputnik sobre as reuniões da Apec na Tailândia.

De acordo com o diplomata russo, a cúpula da Apec confirmou "a forte posição da Rússia tanto na região da Ásia-Pacífico, quanto no próprio fórum".

Ele rejeitou as teses de que a Rússia foi isolada nos encontros, "embora tenhamos entendido claramente que várias delegações – minorias, mas ainda várias delegações – tinham essa tarefa", disse o diplomata.

Kirill Barsky afirmou que a Ucrânia "não se tornou o tema principal da cúpula", e que isso aconteceu apesar do fato de que as delegações dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Japão, em algumas etapas do fórum de trabalho, levantaram o tema".

