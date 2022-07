Cúpula de Teerã propõe ajuda humanitária à Síria e guerra ao terror

Apoie o 247

TASS - Os líderes da Rússia, Irã e Turquia confirmaram sua adesão à soberania e integridade territorial da Síria e destacaram que não há outra alternativa para o acordo político neste país na primeira Cúpula de Astana em três anos realizada em Teerã nesta terça-feira.

De acordo com sua declaração conjunta, a Troika de Astana (Rússia, Irã e Turquia) deve desempenhar um papel fundamental na interrupção do conflito sírio. O presidente russo, Vladimir Putin, condenou a política destrutiva do Ocidente na Síria, enquanto seu colega iraniano Ebrahim Raisi afirmou que o trio concordou que as forças dos EUA deveriam deixar a república árabe.

A TASS reuniu as principais declarações sobre a Síria expressas em Teerã.

O papel principal do Formato Astana

A Troika de Astana deve continuar a desempenhar um papel fundamental na estabilização da Síria, concordaram os líderes. Os países participantes também pretendem expandir o formato trilateral e reforçar a coordenação "em diferentes áreas, a fim de promover a cooperação política e econômica conjunta".

Putin disse que o trabalho conjunto de Moscou, Ancara e Teerã foi em geral "bastante produtivo", mas enfatizou a necessidade de medidas adicionais na estabilização nas áreas não controladas por Damasco, particularmente, no Trans-Eufrates, e em seu retorno ao governo legítimo da Síria.

A necessidade de uma solução política

As três partes confirmaram que o conflito sírio não tem solução militar e só pode ser resolvido pelos próprios sírios em um processo político.

Putin enfatizou que o trio deve tomar medidas para lançar esse diálogo na República árabe para que seus moradores possam determinar seu futuro "sem a imposição de receitas ou modelos externos prontos". O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apoiou a próxima reunião do Comitê Constitucional Sírio em Genebra.

Contrariando o separatismo

Em sua declaração conjunta, os três líderes enfatizaram "seu compromisso inabalável com a soberania, independência, unidade e integridade territorial da República Árabe Síria, bem como com os propósitos e princípios da Carta da ONU".

Eles também rejeitaram "todas as tentativas de criar novas realidades no terreno sob o pretexto de combater o terrorismo, incluindo iniciativas ilegítimas de autogoverno" e expressaram a intenção de "se posicionar contra as agendas separatistas" que, segundo Putin, estão sendo desencadeadas por alguns países .

Guerra ao Terror

O trio Astana expressou "sua determinação em continuar trabalhando juntos para combater o terrorismo em todas as formas e manifestações". Segundo Putin, é necessário livrar completamente a Síria da presença do Estado Islâmico e de outros grupos extremistas.

O presidente russo também observou que forças externas estão tentando usar os militantes sírios "para resolver suas próprias tarefas geopolíticas egoístas", inclusive além do Oriente Médio.

Implementação de acordos no norte da Síria

Putin, Raisi e Erdogan observaram a necessidade de implementar integralmente todos os acordos no norte da Síria e concordaram em coordenar seus esforços para alcançar estabilidade e segurança naquela região. Erdogan afirmou que as áreas controladas pelos curdos naquela região onde Ancara planeja uma nova operação militar se tornaram um "refúgio para terroristas".

Os três líderes enfatizaram "a necessidade de manter a calma no terreno, implementando integralmente todos os acordos sobre Idlib".

A questão dos refugiados e as sanções

A Troika Astana rejeitou todas as sanções unilaterais contra a Síria e instou a comunidade internacional a reforçar a ajuda aos sírios "sem discriminação, politização e pré-condições e de maneira mais transparente". Além disso, deve "assumir maior responsabilidade na divisão de encargos e aumentar sua assistência à Síria, entre outros, desenvolvendo projetos de recuperação, incluindo ativos de infraestrutura básica".

Erdogan observou separadamente a questão da migração, reiterando que atualmente existem cerca de 3,7 milhões de refugiados sírios na Turquia.

Condenação de interferência externa

Os líderes condenaram "os contínuos ataques militares israelenses na Síria, incluindo infraestruturas civis" e reiteraram "a necessidade de respeitar as decisões jurídicas internacionais universalmente reconhecidas, incluindo as disposições das resoluções relevantes da ONU que rejeitam a ocupação do Golã sírio".

Putin observou separadamente "a política destrutiva dos países ocidentais liderados pelos EUA" que incentivam o separatismo em certas regiões da Síria e "saqueiam seus recursos naturais para acabar desmembrando o estado sírio".

Planos futuros

A próxima cúpula trilateral será realizada na Rússia a convite de Putin. Além disso, o 19º encontro internacional sobre a Síria no formato Astana será realizado antes do final deste ano.

