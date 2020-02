Cúpula do Partido Comunista reúne-se para debater sobre controle da epidemia de coronavírus na China

O Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) realizou na segunda-feira uma reunião sobre a prevenção e controle da epidemia de pneumonia causada pelo novo coronavírus. Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCC, presidiu a reunião edit

247 - Em nome do Comitê Central do PCC, o presidente Xi Jinping discursou na reunião da direção do partido sobre o controle da epidemia.

Na ocasiã, Xi expressou respeito aos que lutam na linha de frente da batalha contra a epidemia e estendeu os cumprimentos aos pacientes e suas famílias.

Xi disse que, desde o início do surto epidêmico, o Comitê Central do PCC vem dando grande importância ao assunto e coordenando os esforços de todos os setores para promover o trabalho de prevenção e controle em pleno andamento.

Ele enfatizou a importância de garantir o sucesso desta causa. O resultado da prevenção e controle da epidemia tem relação direta na vida e na saúde das pessoas, na estabilidade econômica e social geral e na abertura do país, acrescentou.

Xi indicou que a tarefa mais crucial no momento é executar as medidas com detalhes e pediu ações rápidas e resolutas para conter a propagação da epidemia.

Os comitês e governos do Partido em todos os níveis devem seguir firmemente o comando unificado, a coordenação e o arranjo do Comitê Central do PCC, disse Xi, exigindo a execução estrita de ordens e proibições.

A prevenção e controle da epidemia não é apenas um assunto de saúde, mas um trabalho abrangente que requer apoio total, disse Xi.

Xi também pediu oposição resoluta ao burocratismo e a prática de formalidades por meras formalidades no trabalho de prevenção.

Leia reportagem completa na Xinhua.