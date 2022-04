Cúpula do Pentágono diz que alguns soldados ucranianos estão sob treinamento dentro dos EUA

Soldados ucranianos estão recebendo treinamento militar dentro dos EUA, no qual estão inclusas as orientações sobre como usar os armamentos e equipamentos fornecidos pelo Pentágono edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Soldados ucranianos estão recebendo treinamento militar dentro dos Estados Unidos, no qual estão inclusas as orientações sobre como usar os armamentos e equipamentos fornecidos pelo Pentágono, segundo informou o oficial mais graduado das Forças Armadas dos Estados Unidos ao Comitê de Serviços Armados do Senado do país nesta terça-feira (5).

O governo dos EUA forneceu à Ucrânia US$ 2,3 bilhões (R$ 10,6 bilhões) em assistência de segurança desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo em janeiro passado, incluindo milhares de sistemas de mísseis antitanques e antiaéreos.

Dessa ajuda, aproximadamente 70% do montante foram fornecidos depois que a Rússia lançou sua operação militar especial na Ucrânia, em 24 de fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Alguns deles estão sendo treinados aqui nos Estados Unidos em nosso sistema de ensino", disse Mark Milley, general que preside a chefia conjunta das Forças Armadas dos EUA diante do Parlamento americano, quando perguntado se as tropas ucranianas estavam sendo ensinadas sobre como usar o equipamento militar fornecido por Washington.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele acrescentou que o treinamento está sendo realizado por meio do Programa de Educação e Treinamento Militar Internacional dos EUA (IMET, na sigla em inglês).

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, também confirmou que os EUA estão treinando ucranianos sobre como usar os equipamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"[Se ucranianos estão sob treinamento] Para usar alguns dos equipamentos? Certamente, porque eles precisam ter treinamento. E estamos fazendo isso", disse Austin.

A Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro em resposta aos apelos das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk para proteção contra a intensificação dos ataques das tropas ucranianas.

O Ministério da Defesa russo disse que a operação especial, que visa a infraestrutura militar ucraniana, visa "desmilitarizar e desnazificar" a Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou afirmou reiteradamente que não tem planos de ocupar a Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE