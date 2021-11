Cúpula econômica gera acordos de mais de 1 bilhão de dólares entre China e região da América Latina e Caribe

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Quase US$ 1,1 bilhão em acordos foram assinados durante a 14ª Cúpula de Negócios China-América Latina e Caribe (ALC) realizada no município de Chongqing, sudoeste da China.

A cúpula, que durou dois dias, foi concluída na quarta-feira (17), com 18 acordos de cooperação assinados, incluindo oito acordos entre empresas chinesas e latino-americanas nas áreas de pecuária, minerais, automóveis e equipamentos médicos, informa a Xinhua.

A China é o segundo maior parceiro comercial da região da ALC e o volume anual de comércio bilateral superou US$ 300 bilhões por três anos consecutivos. A região ALC também é o segundo maior destino para o investimento da China no exterior, com mais de 2.700 empresas com capital chinês operando na América Latina e Caribe.

PUBLICIDADE

Realizada pela primeira vez em 2007, a cúpula é a primeira plataforma de promoção econômica e comercial da China para a América Latina. A 15ª Cúpul de Negócios China-ALC será realizada no Equador.

PUBLICIDADE