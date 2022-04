Custos de alimentos nos EUA aumentarão quase 5% em meio a inflação recorde, diz relatório

Apoie o 247

ICL

(Xinhua) - Os preços de mercearias e supermercados dos EUA aumentarão em mais 3 a 4 por cento em 2022 e "é esperado que ultrapassem as médias históricas e a taxa de inflação em 2021", previu o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

Os aumentos nos preços dos alimentos foram devidos a aumentos nos custos em muitas categorias diferentes de alimentos, como frangos, ovos e laticínios, em vez de apenas um ou alguns, segundo o relatório divulgado na sexta-feira, acrescentando que, embora a recente decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) de aumentar os juros vão "diminuir" a pressão sobre os preços, a guerra na Ucrânia tem sido um fator importante que exerce "aumento da pressão" sobre eles.

O USDA previu que os preços do trigo nas fazendas aumentarão entre 20 e 23 por cento este ano e que os preços da farinha de trigo no atacado aumentarão entre 12 e 15 por cento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Espera-se que os preços dos alimentos nos restaurantes dos EUA aumentem ainda mais do que os preços dos supermercados, de 5,5 a 6,5 ​​por cento, colocando a previsão de aumento total dos preços dos alimentos entre 4,5 e 5,5 por cento, de acordo com o relatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro fator que pressiona o mercado de alimentos é um recente surto de gripe aviária, que fez com que mais de 22 milhões de frangos e perus em pelo menos 24 estados fossem abatidos para impedir que a doença se espalhasse, segundo o documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quase todas as categorias de alimentos, como frutas frescas e processadas, doces, cereais e produtos de panificação, devem aumentar de preço este ano, segundo o relatório, observando que a única categoria que teria um aumento menor do que no ano passado seria legumes frescos, que devem ter um aumento de 1 a 2 por cento, em comparação com os 1,5 a 2,5 por cento de 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE