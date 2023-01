CUT repudia ataque israelense contra palestinos em Jenin

Incursão do Exército de Israel por Jenin, Cisjordânia, deixou na quinta, um dos maiores números de mortos dos últimos anos no enclave palestino, ocupado pelo Estado israelense edit

CUT - Diante dos ataques que deixaram 10 palestinos mortos e feriu 20 pessoas durante a operação militar do Exército de Israel num campo de refugiados em Jenin, enclave palestino, na Cisjordânia, ocupado pelos israleneses, na quinta-feira (26), a Secretaria de Relações Internacionais da CUT declara repúdio ao ato de violência e pede às autoridades internacionais medidas urgentes que façam valer as condenações da ONU contra os agressores. Confira a nota.

Nota de Repúdio

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), repudia e denuncia as covardes ações militares do Estado de Israel contra o povo palestino, que em apenas um dia vitimou 10 cidadãos palestinos e somados a outras ações genocidas, já assassinaram 30 palestinos este mês. Estes são os maiores números de vítimas em apenas um ataque israelense desde 2005 e prova que Israel segue atuando ilegalmente, contra recomendações internacionais, diversas condenações da ONU, para implementar sua política de apartheid e genocídio do povo palestino.

Solicitamos às autoridades internacionais medidas urgentes que façam valer as condenações da ONU contra Israel que significam o imediato cessar-fogo das ações militares israelenses, a libertação dos presos políticos, a derrubada do Muro, e a devolução do território Palestino nas fronteiras de 1948 ao povo palestino.

Reivindicaremos ao novo governo brasileiro que interrompa os acordos de cooperação militar, intercâmbio tecnológico e empresarial com Israel até que este passe a respeitar a lei internacional e divulgue um plano de paz que seja monitorado por agências da ONU.

Antonio Lisboa

Secretário de Relações Internacionais

Quintino Severo

Secretário de Relações Internacionais - Adjunto

