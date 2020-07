Cynara: é preciso investigar quem está ganhando dinheiro com a cloroquina

"Vocês acham que Alexandre Garcia, Donald Trump e Jair Bolsonaro estão fazendo propaganda de graça?", questionou a jornalista Cynara Menezes, referindo-se à cruzada do governo federal, que utiliza dinheiro público na aquisição e produção do medicamento cloroquina. Assista sua participação no programa Bom Dia 247 edit

247- Em participação no programa Bom Dia 247 desta quinta-feira (30), a jornalista Cynara revelou que o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz abriu nesta segunda-feira (27) um edital para a compra de 3 toneladas de cloroquina uma empresa indiana, a IPCA Laboratories Limited, e na sequência revogou o edital, sem prestar maiores esclarecimentos da abertura e cancelamento do processo de compra do medicamento. Na visão da jornalista, “é urgente investigar as relações escusas envolvendo Jair Bolsonaro, Donald Trump e a empresa indiana que hoje é a maior produtora do mundo de cloroquina”.

Nesta quarta-feira (30) ela escreveu um artigo expondo que, “com sede em Mumbai, a IPCA é a mesma empresa cujo embargo foi derrubado pelo governo norte-americano em 21 de março, justamente para o país poder importar cloroquina, e que havia sido propagandeada por Donald Trump pela primeira vez dois dias antes como a “cura” para a Covid-19. ‘Os resultados são muito, muito encorajadores’, disse Trump, minimizando os efeitos colaterais”.

“Esse edital adquirindo ainda mais cloroquina causa muita estranheza. Qual a razão de comprar ainda mais cloroquina? Qual argumento?”, indagou a jornalista.

De acordo com Cynara, o edital “causa ainda mais estranheza” pelo fato de “técnicos do ministério da Saúde indicarem, em documento, a orientação para que o governo não adquirisse mais cloroquina, pois os estoques governamentais já estão altos, com 4 milhões em reserva do medicamento”.

“Além disso, o Exército está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União pelo gasto de R$1,5 de reais para produção de mais comprimidos de cloroquina. Então, por que fazer tal edital? Até agora isso não foi respondido”, concluiu.

