Daesh assume atentado terrorista contra Embaixada da Rússia no Afeganistão

Sputnik Brasil - O Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) assumiu a responsabilidade pelo ataque terrorista perto da embaixada russa em Cabul nesta segunda-feira (5). Dois funcionários consulares morreram em decorrência do atentado.

Uma explosão ocorreu do lado de fora da embaixada nesta manhã, matando dois funcionários da missão diplomática. A explosão ocorreu nas imediações da entrada do departamento consular da representação.

Uma fonte em um hospital de Cabul disse à Sputnik que pelo menos dez pessoas morreram e outras oito foram hospitalizadas como resultado do ataque. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, também há cidadãos afegãos entre as vítimas.

O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, anunciou no início do dia que uma série de medidas foram tomadas após o ataque para aumentar a segurança ao redor da embaixada no Afeganistão. O ministro disse esperar que os autores do ataque sejam encontrados e responsabilizados o mais rápido possível.

O ministro interino das Relações Exteriores do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, expressou suas condolências em relação ao ataque terrorista e garantiu que as forças de segurança afegãs darão atenção especial à segurança da embaixada russa.

Muttaqi também enfatizou que todas as medidas necessárias seriam tomadas para investigar o ataque. Os dois chanceleres concordaram que os países vão "fortalecer a cooperação bilateral na luta contra o terrorismo internacional".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão, Abdul Qahar Balkhi, nomeado pelo Talibã (organização sob sanções da ONU por atividade terrorista), espera que o ataque terrorista não afete as relações Cabul-Moscou.

Os ataques terroristas permanecem uma ameaça para as pessoas em Cabul: no mês passado, uma grande explosão aconteceu em uma mesquita no norte da cidade, matando ao menos 21 e ferindo mais 33.

O Afeganistão está sob controle do movimento Talibã (organização sob sanções da ONU por atividade terrorista) desde setembro de 2022. No entanto, o Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) segue realizando ataques contra civis e policiais em todo o país.

