Daesh assume responsabilidade por duplo atentado em Bagdá

Sputnik - O grupo terrorista Daesh assumiu a responsabilidade pelo duplo atentado terrorista ocorrido nesta quinta-feira (21) em Bagdá, a capital do Iraque, informaram fontes ligadas aos extremistas.

De acordo com a Reuters, uma agência de notícias vinculada ao Daesh (grupo terrorista proibido na Rússia e em outros países) informou em um canal no aplicativo Telegram que a organização jihadista assumiu responsabilidade pelo atentado.

Na manhã de hoje (21), dois terroristas detonaram os explosivos que levavam junto ao corpo no bairro de Bab Al-Sharqi, na capital iraquiana. Após o incidente, um porta-voz do comandante em chefe iraquiano disse que os agressores estavam sendo perseguidos pelas forças de segurança do país quando acionaram os artefatos.

De acordo com as informações mais recentes divulgadas pela mídia, 32 pessoas morreram e cerca de 110 ficaram feridas no duplo atentado jihadista em Bagdá.

A situação de segurança no Iraque é altamente instável há anos devido às atividades do grupo terrorista Daesh, também conhecido como Estado Islâmico, que perdeu todos os territórios que havia conquistado no país, mas continua a realizar ataques ao longo de toda a nação árabe.

