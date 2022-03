Damasco adverte que serviços especiais dos EUA podem levar terroristas da Síria à Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os serviços especiais dos EUA podem enviar membros do Estado Islâmico-Khorasan (EI-K) e outros grupos radicais, da Síria para a Ucrânia, alertou o vice-chanceler sírio, Bashar Jaafari, à Sputnik.

"Com base em nossa análise, podemos dizer que essa é uma possibilidade. Nós, como Estado, temos evidências de que os militares dos EUA na Síria estão transferindo terroristas de um lugar para o outro, especialmente membros do EI-K [Estado Islâmico-Khorasan] e da antiga Frente al-Nusra [grupo terrorista proibido na Rússia e em vários outros países]", disse Jaafari.

Conforme o vice-chanceler sírio relatou à Sputnik, os EUA transferiram terroristas da Síria para o Afeganistão e Burkina-Faso e que o uso de mercenários é uma prática bem estabelecida por Washington nesses casos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo uma reportagem do jornal norte-americano The Wall Street Journal, publicada em outubro do ano passado, os EUA gastaram 88 bilhões de dólares (R$ 454 bilhões) em armamento e treinamento de militares afegãos na tentativa de impedir que o Talibã voltasse ao poder, em agosto de 2021.

De acordo com o veículo, um número "relativamente pequeno, mas crescente", de ex-soldados e espiões afegãos estava se juntando às fileiras do Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) para lutar contra os talibãs.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Estado Islâmico-Khorasan (EI-K) é um ramo do Daesh que atua no Afeganistão e no Paquistão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE