Danos de terremoto dificultam chegada de ajuda a áreas do Haiti

Terremoto que destruiu dezenas de milhares de casas e ceifou as vidas de ao menos 2.189 pessoas ainda provoca estragos em um país onde a ajuda internacional não chega com facilidade. edit

MARCELINE, Haiti (Reuters) - Estradas danificadas ou intransitáveis estavam complicando nesta sexta-feira os esforços para levar ajuda a partes remotas do Haiti devastadas por um terremoto que matou mais de 2 mil pessoas na semana passada.

Na principal estrada de montanha entre Les Cayes, cidade do sudoeste, e Jeremie, no noroeste, duas das áreas urbanas mais atingidas, deslizamentos de terra e rachaduras no asfalto dificultaram a chegada de auxílio a comunidades agrícolas atualmente lutando com a insegurança alimentar e o acesso a água potável.

A rota estava repleta de rochas e do ocasional caminhão retido, de acordo com um repórter da Reuters.

País mais pobre das Américas, o Haiti ainda estava se recuperando de um terremoto de 2010 que matou mais de 200 mil pessoas.

O país se tornou ainda mais instável após o assassinato do presidente Jovenel Moise no mês passado, cometido pelo que autoridades dizem ter sido um grupo de mercenários majoritariamente colombianos.

Uma tempestade intensa que assolou o Haiti mais cedo nesta semana, desencadeando deslizamentos de terra, também tornou mais difícil encontrar vítimas do tremor de sábado, que destruiu dezenas de milhares de casas e ceifou as vidas de ao menos 2.189 pessoas.

