"As instituições internacionais estão entrando em colapso e as garantias de segurança estão sendo desvalorizadas", disse Putin no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo edit

Da Tass - . A Rússia está entrando em uma era de mudanças tectônicas como um país poderoso e soberano e definitivamente aproveitará as oportunidades que estão se abrindo, disse o presidente Vladimir Putin, discursando na sessão plenária do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF) nesta sexta-feira (17). A TASS reuniu as principais observações de Putin.

Na crise mundial

Os próprios princípios da economia global foram afetados pelas ações dos países ocidentais: "Conceitos comerciais cruciais, como reputação comercial, inviolabilidade da propriedade, confiança nas moedas globais, foram seriamente prejudicados. Infelizmente, foram prejudicados por nossos parceiros ocidentais. " A situação começou a se deteriorar há muito tempo e não foi "o resultado da operação militar especial da Rússia no Donbass".

O mundo entrou em uma era de "mudanças radicais" e não se trata apenas da economia: "As instituições internacionais estão entrando em colapso e as garantias de segurança estão sendo desvalorizadas. O Ocidente se recusou enfaticamente a cumprir suas obrigações anteriores. Tornou-se simplesmente impossível para chegar a novos acordos com ele."

No fim do mundo unipolar

Uma ordem mundial baseada nos dogmas da unipolaridade é instável. O próprio conceito é falho que diz que há apenas um, embora muito forte poder "com um número limitado de confidentes próximos", que interpreta as regras de negócios e relações internacionais em seus próprios interesses quando surge a necessidade". em tais dogmas é definitivamente instável." As elites ocidentais estão em grande parte "apegadas a fantasmas do passado", pensando que o domínio ocidental é "uma coisa imutável e eterna".

Na futura ordem mundial

Uma nova ordem mundial ainda está surgindo, mas está claro que suas regras serão criadas por aqueles "que não estão seguindo um caminho traçado por outros". "Somente Estados fortes e soberanos podem ter voz nesta ordem mundial emergente ou terão que se tornar ou permanecer colônias sem direitos", observou Putin.

"A Rússia está entrando na nova era como um país poderoso e soberano. Vamos nos certificar de aproveitar as novas e tremendas oportunidades que esta era está abrindo para nós e nos fortaleceremos ainda mais."

Sobre a nova economia global

As reservas globais serão transferidas de dólares e euros para recursos reais como alimentos e commodities: "Por que trocar mercadorias por dólares e euros que estão perdendo seu valor? A implicação é que a economia de entidades fantasmas será substituída por uma economia de valores reais e bens."

Sobre os princípios da economia russa

A abertura e a confiança na liberdade de empresa serão os princípios fundamentais da economia russa, combinados com uma política macroeconômica responsável e equilibrada. Moscou "nunca seguirá o caminho do auto-isolamento e da autarquia". "Cada iniciativa privada destinada a beneficiar a Rússia deve receber o máximo de apoio e escopo para implementação." A justiça social será o quarto princípio, o desenvolvimento de infraestrutura avançada será o quinto e a verdadeira soberania tecnológica será o sexto. "Precisamos construir todas as áreas da vida em um nível tecnológico completamente novo."

Descriminalização de crimes econômicos

"Há uma necessidade de adotar uma abordagem cuidadosa, mas completa, para descriminalizar os crimes econômicos, incluindo aqueles relacionados a atividades sem licenças e credenciamento."

Em hipoteca industrial e taxas de desconto

As taxas de hipoteca com desconto serão reduzidas ainda mais de 9% para 7%, o programa permanecerá em vigor até o final do ano. Uma ferramenta totalmente nova, um programa de hipoteca industrial a 5% ao ano, será lançado em um futuro próximo para empresas que planejam comprar instalações de produção pré-fabricadas.

Sobre as sanções e suas consequências

O Ocidente impôs sanções "insanas e imprudentes" a Moscou, mas sua "blitzkrieg econômica <...> inicialmente não teve chance de sucesso:" "Estamos normalizando a situação econômica passo a passo. <...> Previsões terríveis sobre o As perspectivas da economia russa, que foram feitas na primavera, não deram certo." Em particular, as autoridades russas "suprimiram um surto de inflação", pois as taxas de inflação caíram do nível máximo de 17,8% para 16,7% e continuam caindo. O superávit orçamentário foi quatro vezes maior em maio do que no ano passado. Ao mesmo tempo, as sanções à Rússia exacerbaram os problemas nos países que as iniciaram, já que as perdas calculáveis ​​diretas da União Européia podem ultrapassar US$ 400 bilhões no próximo ano. "

Sobre o futuro da União Europeia

"A União Europeia perdeu completamente sua soberania política e suas elites burocráticas estão dançando ao som de outra pessoa, aceitando tudo o que seus superiores lhes dizem, prejudicando sua própria população, sua própria economia e seus próprios negócios." As ações dos políticos europeus apenas aprofundam a desigualdade em seus países, enquanto seu distanciamento da realidade levará a um aumento do populismo, do radicalismo "e uma rotação das elites no futuro próximo".

Sobre a operação na Ucrânia

"Todos os objetivos da operação militar especial serão definitivamente alcançados, é garantido pela coragem e bravura de nossas tropas e pela unidade da sociedade russa, cujo apoio está dando força e confiança ao Exército e à Marinha da Rússia". O problema das exportações de grãos ucranianos não existe. "Não estamos criando nenhum obstáculo, pelo amor de Deus! Não fomos nós que plantamos minas nos portos ucranianos do Mar Negro. Deixe-os limpar as minas e depois exportar [os grãos], forneceremos uma passagem segura para navios civis. "

Sobre o investimento na Rússia

As grandes empresas devem investir em seu próprio país como os empresários do Império Russo fizeram: "O verdadeiro sucesso duradouro, um senso de dignidade e auto-respeito vêm apenas quando você coloca seu próprio futuro e o futuro de seus filhos em seu país".

Sobre possível retorno ao passado

"É errado pensar que se pode, por assim dizer, esperar em um momento de mudanças tumultuadas, que tudo voltará ao que era e tudo será igual. Não vai!".

