De jeito nenhum OTAN enviará tropas para Ucrânia, diz Alemanha

Apoie o 247

ICL

Da RT - Não há cenário em que a OTAN enviará suas forças para a Ucrânia, disse o inspetor-geral das forças armadas alemãs a jornalistas.

Em entrevista ao Die Welt no sábado, o general Eberhard Zorn respondeu negativamente quando perguntado se a Otan poderia se envolver na Ucrânia caso a Rússia use armas de destruição em massa contra o país do Leste Europeu. Ele enfatizou que “o que o chanceler federal alemão e o presidente dos EUA, Joe Biden, disseram” ainda se aplica, ou seja, que “sob nenhuma circunstância enviaremos nossas próprias forças para o território ucraniano”.

O general alemão continuou afirmando que o planejamento por trás da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia era falho, com comandantes cometendo alguns grandes erros logísticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zorn também previu que o conflito na Ucrânia se transformará cada vez mais em combates de guerrilha. Tais desenvolvimentos, no entanto, significariam ainda mais baixas civis, alertou o general.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando perguntado se a Ucrânia teria alguma chance contra a Rússia, Zorn se recusou a especular sobre o resultado do conflito neste momento. Uma coisa que provavelmente acontecerá, de acordo com o general alemão, é a divisão da Ucrânia em várias políticas, levando a uma situação de impasse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Falando das próprias forças armadas da Alemanha, Zorn observou que o chanceler Olaf Scholz destinou 100 bilhões de euros (US$ 110 bilhões) para a modernização da Bundeswehr. Ele também destacou a necessidade de um sistema de defesa aérea que possa proteger efetivamente o país dos mísseis Iskander da Rússia estacionados na região de Kaliningrado. O desenvolvimento de tal sistema na Alemanha, no entanto, consumiria muito tempo e recursos, admitiu o general, dizendo que apóia a compra de sistemas prontos dos EUA ou de Israel.

Zorn disse que "no momento, não vemos indicação de um ataque russo iminente contra os estados membros da OTAN" e, portanto, a aliança militar ainda tem tempo para "expandir" suas capacidades e "fortalecer o flanco leste". O general revelou que a OTAN “teria desdobrado os grupos de batalha necessários em todos os países, desde o Mar Báltico até o Mar Negro até o final de maio”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2025, a Alemanha também espera fornecer à Otan uma divisão totalmente modernizada composta por 15.000 militares “treinados, equipados e, portanto, prontos para a ação”, disse Zorn.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE