De Niro faz crítica a Trump ao receber prêmio SAG em Los Angeles

O ator Robert De Niro foi saudado neste domingo (20), em Los Angeles, com prêmio de seus colegas de atuação pelo conjunto da obra e aproveitou a ocasião para fazer uma crítica velada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

(Reuters) - O vencedor de dois prêmios Oscar e astro do filme indicado ao Oscar “O Irlandês” recebeu o tributo anual do sindicato dos atores, Screen Actors Guild (SAG), ao comemorar uma carreira de 50 anos em filmes que variam de dramas como “O Franco Atirador”, “Touro Indomável” e “O Poderoso Chefão 2”, a comédias como “Entrando Numa Fria” e “O Lado Bom da Vida”.

Ao subir ao palco para uma animada saudação e aplausos no Shrine Auditorium na noite de domingo, De Niro deu outro golpe em Trump, sem mencioná-lo pelo nome, num momento em que o presidente enfrenta um julgamento de impeachment no Senado nesta semana por acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso.

“Há o certo, o errado e o senso comum, e há abuso de poder. Como cidadão, tenho tanto direito quanto qualquer outro... de expressar minha opinião”, afirmou o ator.

“E se eu tiver uma voz maior por causa da minha situação, vou usá-la sempre que houver um flagrante abuso de poder. E é tudo o que vou dizer sobre isso hoje à noite.”

Ele então agradeceu a seus “camaradas de armas” por concederem a honraria pelo conjunto da obra na premiação SAG-AFTRA (Federação Americana de Atores de Televisão e Rádio).

Ator versátil com mais de 100 filmes, De Niro, de 76 anos, também é co-fundador do Festival de Tribeca em Nova York, criado para ajudar a revitalizar a baixa Manhattan após os ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center.

Embora conhecido por seu comportamento muitas vezes taciturno em aparições públicas, ao mesmo tempo em que protege estritamente sua vida privada, De Niro é um dos críticos mais vorazes de Trump fora dos círculos políticos.