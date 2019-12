De Niro: queria jogar um saco de merda em Trump, ele merece ser humilhado

247 - Em uma entrevista recente ao podcast Rumble With Michael Moore, o ator Robert De Niro, que só em 2019 participou de clássicos instantâneos como Coringa e O Irlandês, citou o presidente Donald Trump.

“Gostaria de jogar um saco de merda na cara dele — acertar bem na cara, e deixar essa imagem circular o mundo. Isso seria a coisa mais humilhante, e ele merece ser humilhado”, falou De Niro, segundo informa a Rolling Stone.

O ator disse ainda que Trump “precisa ser confrontado e humilhado” por quem quer que seja o oponente político dele. “Precisam bater de frente com ele […]. Precisam confrontá-lo e colocá-lo no devido lugar, as pessoas precisam vê-lo dessa forma, sendo humilhado”, acrescentou.