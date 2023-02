'Dê-nos asas', pede Zelensky em turnê europeia

A coreografia de encontrar os líderes britânicos, franceses e alemães no mesmo dia é um sinal do cuidado assíduo de Zelensky em cultivar a apoio da opinião ocidental edit

247 com Reuters - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, iniciou uma viagem pela Europa nesta quarta-feira (8) em busca de obter melhor poder de fogo aéreo para virar a guerra contra a Rússia, ganhando uma promessa britânica de treinar pilotos ucranianos em caças avançados da Otan.



Em apenas sua segunda viagem ao exterior desde o início da guerra, há um ano, Zelensky se reuniu com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o rei Charles. Mais tarde, ele foi a Paris para jantar com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz.



"Todos nós estivemos preocupados com você e pensando em seu país por tanto tempo, eu não posso te dizer", o rei Charles disse a ele.



Em um discurso aos legisladores britânicos, Zelensky insistiu em seu apelo por aeronaves de combate, que ele chamou de "asas para a liberdade". Até agora, os países ocidentais não forneceram aviões ou armas que possam atacar a Rússia profundamente.



Ele deu um capacete de piloto ao presidente do Parlamento com a mensagem: "Temos liberdade, dê-nos asas para protegê-la".

Dois anos atrás, ele deixou o parlamento britânico agradecendo pelo "delicioso chá inglês", disse Zelensky. Agora ele partiria "agradecendo antecipadamente pelos poderosos aviões ingleses".



Em uma coletiva de imprensa conjunta com Zelensky no final do dia, Sunak disse que "nada está fora de questão" quando se trata de fornecer jatos à Ucrânia para combater a Rússia.



"O primeiro passo para poder fornecer aeronaves avançadas é ter soldados ou aviadores capazes de usá-los. Esse é um processo que leva algum tempo. Iniciamos esse processo hoje", disse Sunak.



A embaixada da Rússia na Grã-Bretanha alertou Londres contra o envio de caças à Ucrânia, dizendo que tal movimento teria ramificações para o mundo inteiro, informou a agência de notícias TASS.



A Grã-Bretanha anunciou planos para expandir um programa de treinamento das forças armadas da Ucrânia para garantir que seus pilotos possam pilotar jatos sofisticados do padrão da aliança militar da Otan.



O anúncio não deu prazo e não chegou a um compromisso de fornecer jatos britânicos a Kiev. Mas sinalizou uma mudança que pode abrir caminho para outras nações enviarem aviões.



A turnê de Zelensky pela Europa, que também incluirá uma cúpula da União Européia em Bruxelas, segue-se a uma visita surpresa a Washington em dezembro.

A Grã-Bretanha anunciou a adição de novos nomes à sua lista negra de sanções contra a Rússia, bem como planos para mais equipamentos militares para Kiev, incluindo armas não especificadas de longo alcance.



Enquanto Zelensky encerrava seu discurso em Londres, sirenes de ataque aéreo soaram na capital da Ucrânia, Kiev. Mais tarde soou um sinal de normalização.

Scholz, da Alemanha, disse esperar um forte apoio à Ucrânia na cúpula da UE desta semana e uma nova rodada de sanções europeias contra a Rússia perto do aniversário da invasão.



Scholz, publicamente mais cauteloso do que alguns outros líderes ocidentais sobre entrega de armas, disse que as decisões sobre armas são mais bem coordenadas nos bastidores do que anunciadas pelos países em uma "competição pública para superar uns aos outros".



Seu ministro da Defesa disse que os aliados ocidentais poderiam entregar um primeiro batalhão de cerca de 31 tanques de batalha Leopard 2 para a Ucrânia nos primeiros meses deste ano.



MAIS COMPROMISSOS

Os países ocidentais aumentaram as promessas de ajuda, incluindo a oferta de tanques no mês passado. Kiev ainda quer mísseis de longo alcance, assim como aviões de guerra.



Após ganhos ucranianos no segundo semestre de 2022, a Rússia recuperou o ímpeto, enviando dezenas de milhares de tropas recém-mobilizadas para o front. Eles fizeram progressos incrementais em batalhas de inverno implacáveis, que ambos os lados descrevem como algumas das lutas mais sangrentas da guerra.



Kiev diz que espera que Moscou amplie essa ofensiva com um grande impulso à medida que se aproxima o aniversário da invasão, em 24 de fevereiro.



"Quando a ofensiva começar, meu presidente não poderá viajar em março", disse um alto funcionário ucraniano, enfatizando a necessidade urgente de mais armas ocidentais.



"Nunca usaremos esses sistemas para capturar uma parte do território de outro país, não queremos uma parte da Rússia. Mas lutaremos pelo nosso território".



Na Holanda, os promotores concluíram uma investigação sobre a queda de um avião da Malásia em 2014 sobre o leste da Ucrânia, dizendo que as evidências apontavam para o envolvimento do presidente russo, Vladimir Putin, mas eram insuficientes para acusá-lo.



Um tribunal holandês condenou dois agentes russos e um separatista ucraniano pró-Rússia por assassinato pelo ataque com míssil que matou 298 passageiros e tripulantes. Moscou nega culpa.



A Rússia lançou sua "operação militar especial" no ano passado para combater o que descreve como uma ameaça à segurança em razão dos laços da Ucrânia com o Ocidente, e afirma ter anexado quatro províncias ucranianas. Também diz que os suprimentos ocidentais prolongarão a guerra.

A Ucrânia diz que a única maneira de acabar com os combates é o Ocidente lhe dar a capacidade de expulsar as forças russas.



Caças ocidentais estão no topo da lista de desejos da Ucrânia.



O presidente dos EUA, Joe Biden, disse no mês passado que Washington não enviaria F-16s dos EUA para a Ucrânia, e autoridades britânicas disseram que seus jatos exigem muito treinamento para serem úteis agora. A França e a Polônia estão entre os países que mantiveram a porta aberta para o envio de jatos como parte de uma decisão coletiva ocidental.



Espera-se que os Estados Unidos anunciem um pacote de armas de US$ 2 bilhões nos próximos dias, que incluiria novos foguetes que dobram o alcance dos armamentos enviados no ano passado. Isso colocaria todas as linhas de abastecimento da Rússia na Ucrânia continental, bem como partes da península da Crimeia, reintegrada à Rússia em 2014, dentro da distância de tiro.

