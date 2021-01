De saída e sem provas, Mike Pompeo acusa Irã de abrigar base da Al-Qaeda

247 - De saída do governo dos Estados Unidos, Mike Pompeo, secretário de Estado de Donald Trump, afirmou, sem provas, que a rede terrorista al-Qaeda estabeleceu uma base dentro do Irã. A afirmação ocorre num momento em que a tensão entre os dois países tem aumentado.

“Eu diria que o Irã é, de fato, o novo Afeganistão, como uma nova base geográfica para a al-Qaeda”, declarou Pompeo, durante discurso no National Press Club, em Washington. “Ao contrário do Afeganistão, quando a al-Qaeda se escondia nas montanhas, a al-Qaeda hoje opera sob o escudo pesado da proteção do regime iraniano”, afirmou.

A existência da al-Qaeda no Afeganistão foi usado de pretexto pelos EUA, em 2001, com a justificativa do “combate ao terrorismo”, para invadir o país no Oriente Médio, dominá-lo e controlar seus recursos.

