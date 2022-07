Debate entre Liz Truss e Rishi Sunak é cancelado após apresentador desmaiar

Apoie o 247

247 - O segundo debate na TV entre os candidatos à liderança do Partido Conserrvador do Reino Unido Liz Truss e Rishi Sunak foi interrompido depois que a apresentadora Kate McCann desmaiou.

O debate entre os dois candidatos que irão à votação dos membros do partido conservador para encontrar um substituto para Boris Johnson estava programado para uma hora de duração, mas foi interrompido pouco antes da metade depois que McCann desmaiou enquanto Truss estava falando, segundo informações do jornal The Guardian.

Os espectadores ouviram um estrondo alto, com Truss parecendo chocada e segurando as mãos no rosto. Ela começou a caminhar em direção a onde McCann estava antes do vídeo ser cortado. O debate não foi retomado.

A emissora disse mais tarde que McCann, seu editor político, “desmaiou no ar esta noite e, embora ela esteja bem, o conselho médico foi que não deveríamos continuar com o debate”.

