Decisão da UE de reduzir consumo de gás gera revolta em franceses

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - Países da União Europeia (UE) concordaram nesta terça-feira (26) em reduzir em 15% o consumo de gás natural, entre agosto de 2022 e março de 2023, período que abrange o inverno europeu.

A decisão gerou revolta na opinião pública da França, segundo noticiou o jornal Le Figaro, com base em depoimentos enviados ao jornal. Um dos leitores afirmou que um "novo terceiro mundo" está surgindo na Europa. Outro criticou o fato de o bloco ter tomado a decisão de apoiar a Ucrânia e de reduzir o consumo de gás, sem consultar a população.

O plano de reduzir voluntariamente o consumo de gás é uma tentativa do bloco de reduzir a dependência do combustível russo, e vem na esteira do impasse envolvendo o Nord Stream, gasoduto responsável pelo envio do gás russo à Europa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Porém, a decisão da UE pode agravar o cenário já sombrio esperado para o inverno Europeu, com risco de quedas de energia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE