Decisão do Conselho de Segurança da ONU sobre Nord Stream abre precedente perigoso, diz diplomata russo

TASS - A decisão do Conselho de Segurança da ONU de não apoiar a resolução russo-chinesa sobre uma investigação internacional sobre os ataques de sabotagem do ano passado aos oleodutos Nord Steam está criando um precedente perigoso, disse o embaixador russo na Dinamarca, Vladimir Barbin.

"Os esforços dos países ocidentais criaram um precedente perigoso. Em vez de consolidar a luta internacional contra o terrorismo e o crime, eles estabeleceram um curso para diferenciá-la com base na nacionalidade, desvalorizando documentos internacionais e acordos políticos relacionados", disse ele em entrevista. à agência de notícias dinamarquesa Ritzaus Bureau, publicada na terça-feira.

"Apoiada pela lei internacional e pelos mecanismos diplomáticos existentes, a Rússia continuará pressionando por uma investigação abrangente, transparente e imparcial sobre todos os aspectos dos atos de sabotagem, incluindo a identificação de seus perpetradores, seus patrocinadores, organizadores e cúmplices", disse o diplomata russo. adicionado.

Em suas palavras, as nações ocidentais explicaram sua decisão de rejeitar a iniciativa alegando que uma resolução desse tipo será prematura enquanto as investigações nacionais sobre o assunto estiverem em andamento.

"No entanto, a proposta de resolução do Conselho de Segurança da ONU não criou obstáculos para as investigações nacionais. Ao mesmo tempo, a relutância da Dinamarca, Alemanha e Suécia em compartilhar qualquer informação com o lado russo e sua intenção de criar obstáculos para uma investigação internacional independente deram origem a dúvidas razoáveis sobre a confiabilidade das investigações nacionais", acrescentou Barbin.

Na segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU não apoiou uma resolução da Rússia e da China sobre uma investigação internacional sobre a sabotagem nos oleodutos Nord Stream. O documento foi apoiado por três países, sem votos contra e 12 abstenções. Assim, a resolução não obteve os nove votos necessários para sua aprovação. Rússia, China e Brasil votaram a favor, enquanto Albânia, Reino Unido, Gabão, Gana, Malta, Moçambique, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Suíça, Equador e Japão se abstiveram. Belarus, Venezuela, Coreia do Norte, Nicarágua, Síria e Eritreia também foram coautores da resolução, mas não são membros do Conselho de Segurança da ONU e não participaram da votação.

O rascunho da resolução propunha confiar ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, o estabelecimento de uma comissão de investigação internacional independente "para conduzir uma investigação internacional abrangente, transparente e imparcial de todos os aspectos do ato de sabotagem nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 - incluindo a identificação de seu perpetradores, patrocinadores, organizadores e cúmplices".

