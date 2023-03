Decisão do governo Lula de não aderir a carta contra Nicarágua repercute nas redes

Apoie o 247

247 - O governo Lula (PT) não aderiu a uma declaração conjunta contra a Nicarágua durante uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU na sexta-feira.

"Os supostos abusos - que incluem execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, tortura, privação arbitrária da nacionalidade e do direito de permanecer no próprio país - não são um fenômeno isolado, mas o produto do desmantelamento deliberado das instituições democráticas e da destruição do espaço cívico e democrático", diz um trecho do relatório que condena o país.

A decisão do governo brasileiro dividiu opiniões nas redes sociais:

Acho extremamente preocupante que alguém com essa visão acrítica, atlantista, comece a atacar países latino-americanos, enquanto preserva os países que de fato sempre nos exploraram, nos atacaram e até hoje seguem tentando nos subjugar. O PT não é o Democratas. Vc não é americano — Pensar a História (@historia_pensar) March 6, 2023

Qual a pira de atacar líderes de esquerda da América Latina? Estão te pagando ou você faz propaganda da ideologia que nos persegue de graça? Ou acha que está vivendo na Disney, onde não existe ameaça imperialista? Muitas perguntas pra "esquerda" partido democrata — Idealismo Histórico Dialético ☭ (@IdealismoHD) March 6, 2023

ótimo foi pra isso mesmo que eu diz o L — lucas (@godpureideology) March 6, 2023

