Declaração da Cúpula Alba defende caminho independente

Independência, integração e luta contra a ingerência dos EUA foram as ênfases da declaração final da Cúpula da Alba edit

247 - A 20ª Cúpula Alba foi encerrada nesta terça-feira (14) com a adoção de acordos políticos e um plano de ação que endossa seu curso independente, pela integração e contra a ingerência dos Estados Unidos, informa a Prensa Latina.

Foi o consenso alcançado nesta capital pelos dirigentes e representantes das 10 nações que dão vida ao Acordo Comercial da Alternativa Bolivariana para os Povos da Nossa América (Alba).

A Alternativa Bolivariana para os Povos da Nossa América - Tratado de Comércio dos Povos (TCP)é a alternativa contra o novo colonialismo econômico, diz o comunicado final sintetizado pelo presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

O comunicado rejeitou o que descreveu como "tentativas do imperialismo de confundir os nossos povos" e condená-los com medidas coercitivas unilaterais, sublinhou o presidente.

A Declaração de Havana agradece a Cuba por sua contribuição a outros povos e rejeita o bloqueio de Washington contra a maior das Antilhas e sua inclusão na lista unilateral dos Estados Unidos sob acusações de terrorismo.

Denunciamos as mentiras do imperialismo que prega a paz e pratica a guerra, enfatiza o texto, que também simpatiza com Venezuela, Nicarágua e Bolívia.

Mudanças climáticas, emigração, estratégia pós-Covid-19, protecionismo seletivo estão entre as questões sobre as quais o mecanismo se propõe avançar.

Expressa também o compromisso reiterado de Cuba de colaborar com os países membros do bloco, em particular na vacinação contra o coronavírus.

A Alba-TCP é formada por 10 países latino-americanos e caribenhos: Cuba, Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Dominica, São Vicente e Granadinas, Antígua e Barbuda, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia e Granada.

Participaram do encontro os presidentes da Venezuela, Nicarágua e Bolívia, Nicolás Maduro, Daniel Ortega e Luis Arce, respectivamente. Também o Primeiro Ministro de Granada, Keith Mitchell e de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves.