Declarações de Trump foram 'desrespeitosas' sobre esforços da China contra a pandemia, diz porta-voz

247 - As recentes observações do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a maneira como a China preveniu e controlou a Covid-19 foram totalmente infundadas e desrespeitaram os grandes esforços e sacrifícios feitos pelo povo chinês, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira (1º).

O porta-voz da chancelaria chinesa Zhao Lijian fez as declarações em uma entrevista coletiva, informa o Diário do Povo.

Desde o início do surto, o governo chinês adotou as medidas mais abrangentes, rigorosas e completas em tempo hábil para impedir a propagação do vírus. Essas medidas romperam efetivamente a cadeia de transmissão, deram uma tremenda contribuição na manutenção da segurança global da saúde pública e foram amplamente elogiadas pela comunidade internacional, disse Zhao.

As ações do governo chinês levaram diretamente a uma redução de mais de 700.000 infecções em potencial, de acordo com um relatório de pesquisa da Science Magazine, lembrou Zhao.

Os casos confirmados de Covid-19 nos Estados Unidos excederam 1,8 milhão, com o número de mortos ultrapassando 100.000, cerca de 22 vezes o da China, afirmou o porta-voz.

"As estatísticas podem provar quem é incompetente e inadequado em lidar com a pandemia", enfatizou Zhao.

Observando que a atual situação da pandemia nos Estados Unidos continua séria, Zhao alertou que transferir a culpa para a China não ajuda a erradicar o vírus, nem tampouco salvar pacientes.

"Aconselhamos aqueles nos Estados Unidos que ainda tentam fixar rótulos e politizar o vírus para se concentrarem no combate à pandemia doméstica", disse o porta-voz.

