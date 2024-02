Declarações de Trump sobre Rússia e Otan são 'terríveis e desequilibradas', diz Casa Branca

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - A Casa Branca rejeitou neste sábado (10) os comentários feitos pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre não proteger os aliados da OTAN de uma potencial invasão russa, classificando-os de "terríveis e desequilibrados".

Trump, aparentemente relatando uma reunião com líderes da OTAN durante um comício político na Carolina do Sul no sábado, citou o presidente de “um grande país” que ele não mencionou perguntando: “Bem, senhor, se não pagarmos, e nós ' Se você for atacado pela Rússia, você nos protegerá?"

continua após o anúncio

“Eu falei: 'Você não pagou? Você é delinquente?' Ele disse: 'Sim, digamos que isso aconteceu.' Não, eu não protegeria você. Na verdade, eu os encorajaria a fazer o que quiserem. Você tem que pagar.

O porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, questionado sobre os comentários de Trump, disse: “Encorajar invasões dos nossos aliados mais próximos por regimes assassinos é terrível e desequilibrado – e põe em perigo a segurança nacional americana, a estabilidade global e a nossa economia interna”.

continua após o anúncio

O tratado da OTAN contém uma disposição que garante a defesa mútua dos Estados membros caso um deles seja atacado.

Trump, favorito à nomeação presidencial republicana, foi um crítico feroz da Organização do Tratado do Atlântico Norte quando era presidente, ameaçando repetidamente sair da aliança. Cortou o financiamento da defesa à OTAN e queixou-se frequentemente de que os Estados Unidos estavam a pagar mais do que a sua parte justa.

continua após o anúncio

Bates disse que o presidente Joe Biden, um democrata que busca a reeleição nas eleições de novembro, restaurou as alianças dos EUA depois de assumir o cargo em 2021, garantindo que a OTAN fosse agora “a maior e mais vital que já existiu”.

“Em vez de apelar à guerra e promover o caos desordenado, o Presidente Biden continuará a reforçar a liderança americana e a defender os nossos interesses de segurança nacional – e não contra eles”, disse ele num comunicado divulgado no final do sábado.

continua após o anúncio

Com Trump liderando em algumas pesquisas, os aliados europeus temem que uma vitória de Trump em novembro possa prejudicar o compromisso dos EUA com a aliança, mas o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse no mês passado que não acha que uma segunda presidência de Trump colocaria em risco a adesão dos EUA.

Stoltenberg, que tem pressionado os Estados-membros a aumentarem os gastos com a defesa, disse que os aliados europeus estão a aumentar as suas contribuições militares e a "avançar na direção certa".

continua após o anúncio

Trump continuou a atacar a aliança transatlântica, dizendo num comício de campanha no mês passado que não acreditava que os países da OTAN apoiariam os Estados Unidos se este fosse atacado.

Sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, Trump apelou à desescalada e queixou-se dos bilhões gastos até agora, embora tenha apresentado poucas propostas políticas tangíveis.

continua após o anúncio

Desde o início da guerra da Ucrânia em fevereiro de 2022, a ajuda de Washington a Kíev totalizou cerca de 75 bilhões de dólares, disse Stoltenberg, enquanto outros membros da OTAN países parceiros juntos forneceram mais de 100 bilhões de dólares.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: