Defesa aérea da Síria rechaça ataques israelenses

Os sistemas de defesa antiaérea da Síria repeliram diversos ataques de mísseis no céu de Damasco, informou a agência de notícias estatal SANA edit

Sputnik - A emissora estatal síria disse que o país abateu vários mísseis "da agressão israelense".

Um correspondente da Sputnik em Damasco, capital da Síria, confirmou o relato de explosões sobre a cidade na manhã desta quarta-feira (9).

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram que atingiram locais da defesa aérea síria em resposta ao míssil antiaéreo que voou para o espaço aéreo israelense. Os alvos incluíam um radar sírio e baterias de defesa aérea.

A agência de notícias estatal síria disse que ataques aéreos foram lançados do Líbano na noite de terça-feira (8), seguidos por um ataque de mísseis terra-superfície disparados das colinas de Golã visando locais perto de Damasco.

A publicação acrescentou que as defesas aéreas sírias interceptaram alguns dos mísseis israelenses e que as autoridades estão examinando os resultados do ataque.

