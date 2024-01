Defesa aérea russa frustra ataque ucraniano

Sistemas de defesa aérea russos interceptaram drones ucranianos sobre as regiões de Rostov, Tula e Kaluga, de acordo com o Ministério da Defesa edit

Sputnik - "No dia 11 de janeiro, por volta das 04h30, horário de Moscou [22h30, do dia anterior no horário de Brasília], foi frustrada uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista por meio de UAVs do tipo aeronave em instalações no território da Federação Russa. Os sistemas de defesa aérea em serviço interceptaram três veículos aéreos não tripulados ucranianos sobre as regiões de Rostov, Tula e Kaluga", declarou o Ministério da Defesa no Telegram.

Além disso, segundo o ministério, um drone explodiu sobre um prédio técnico de uma estação de bombeamento nos arredores de Kaluga; o prédio foi danificado, mas não houve incêndios nem vítimas, afirmou o governador da região de Kaluga, Vladislav Shapsha.

Explosão

"Nesta manhã, nos arredores de Kaluga, ocorreu uma explosão de drone sobre a estrutura técnica de uma estação de bombeamento. O edifício foi danificado como resultado da explosão. Não há vítimas nem incêndio", relatou Shapsha no Telegram, acrescentando que os serviços pertinentes estavam atuando no local.

