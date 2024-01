“Uma tentativa de ataque terrorista por parte do regime de Kiev contra instalações no território da Federação Russa”, diz o Ministério da Defesa russo edit

TASS - Os sistemas de defesa aérea interceptaram um míssil S-200 ucraniano sobre a região de Belgorod, disse o Ministério da Defesa russo.

“Uma tentativa de ataque terrorista por parte do regime de Kiev contra instalações no território da Federação Russa com o uso do míssil de defesa aérea S-200 reequipado para atingir alvos terrestres foi evitada em 8 de janeiro”, disse o ministério.

“Os meios de defesa aérea em serviço interceptaram o míssil ucraniano sobre o território da região de Belgorod”, acrescentou o ministério.

