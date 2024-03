Defesa alemã teme que vazamento de conversa entre militares seja ponta de iceberg

Apoie o 247

Sputnik - O Ministério da Defesa da Alemanha está preocupado com o fato de a gravação de conversas confidenciais de seus militares sobre a Rússia e a Ucrânia poder fazer parte de um vazamento mais amplo, escreve na sexta-feira (1º) a revista alemã Der Spiegel.

A conversa foi realizada na plataforma WebEx, que é "relativamente fácil" de ser escutada. Elas indicam que um dos participantes da conversa usou um telefone celular, pois estava em Cingapura na ocasião. Tanto as Forças Armadas alemãs quanto o Ministério da Defesa costumam realizar conversas on-line na plataforma WebEx, segundo as fontes da revista.

O artigo indica que o vazamento pode abranger a Força Aérea e outros ramos militares do país.

A agência alemã T-online relatou neste sábado (2), citando o Ministério da Defesa da Alemanha, que a contrainteligência alemã estava apurando a possível interceptação da conversa. O ministério confirmou a autenticidade da gravação no mesmo dia.

Na sexta-feira (1º) Margarita Simonyan, editora-chefe do grupo Rossiya Segodnya, do qual a Sputnik faz parte, publicou o texto de uma conversa entre quatro oficiais das Forças Armadas da Alemanha sobre um possível ataque à Ponte da Crimeia, da Rússia, com mísseis Taurus.

A conversa, que ocorreu em 19 de fevereiro, envolveu Ingo Gerhartz, inspetor da Força Aérea da Alemanha, o brigadeiro-general Frank Grafe, chefe de operações e exercícios do Comando da Força Aérea em Berlim, e dois outros militares do centro de operações aéreas do Comando Espacial das Forças Armadas alemãs.

