A Síria usou o sistema de defesa antiaéreo Buk-M2E russo para abater dois mísseis vindos de Israel contra tais sistemas, informou no sábado (30) o Centro Russo de Reconciliação para a Síria edit

Sputinik - A Força Aérea de Israel lançou um ataque de mísseis contra baterias antiaéreas da Síria, durante o qual dois militares sírios ficaram feridos, informou no sábado (30) Vadim Kulit, almirante e vice-diretor do Centro Russo de Reconciliação para a Síria.

"Quatro caças táticos F-16 da Força Aérea de Israel vindos do seu território perto das Colinas de Golã, lançaram, sem entrar no espaço aéreo da Síria, um golpe com oito mísseis guiados Delilah contra alvos da defesa antiaérea da República Árabe da Síria, que se localizavam 20 quilômetros a oeste, e 12 quilômetros para o noroeste de Damasco", disse Kulit em briefing.

Houve dano insignificante à infraestrutura, e dois militares da Síria ficaram feridos como resultado do ataque aéreo, acrescentou ele.

Segundo o almirante, os militares sírios encarregados do sistema de defesa antiaérea, compostos por Buk-M2E da Rússia, destruíram dois dos mísseis israelenses.

A Força Aérea de Israel tem realizado numerosas incursões contra alvos militares da Síria nos últimos anos, visando o que diz serem supostos carregamentos de armas destinados ao Hezbollah do Líbano, apoiado pelo Irã.

