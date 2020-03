247 - Os sistemas de defesa antiaérea da Síria interceptaram um ataque de míssil israelense à cidade de Homs, localizada no oeste do país, nesta quarta-feira (4).

Segundo a mídia local, as explosões foram ouvidas no céu de Homs, onde o exército sírio conseguiu repelir com sucesso os ataques israelenses,informa a Telesul.

Segundo informações da agência de notícias SANA, a defesa antiaérea da Síria monitorou caças israelenses que se dirigiram do norte ocupado da Palestina para a cidade de Sidon, no sul do Líbano.

Aviões militares israelenses dispararam vários mísseis do espaço aéreo libanês em direção à região central da Síria, mas foram impedidos de atingir seus alvos, explicou a SAN