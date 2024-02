Defesa de Assange tenta último recurso em tribunal britânico contra extradição

Apoie o 247

247 - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, inicia nesta terça-feira (20), a defesa do seu último recurso perante o sistema de justiça britânico para evitar a sua extradição para os Estados Unidos, que o acusa de espionagem pelo vazamento massivo de documentos confidenciais. Dois juízes do Supremo Tribunal de Justiça de Londres vão examinar durante dois dias a decisão da justiça britânica que, em 6 de junho, negou a Assange o direito de recorrer da sua entrega aos Estados Unidos.

Em declarações nesta segunda-feira à BBC britânica, a sua mulher, Stella Assange, afirmou que se perder esta audiência “não terá mais qualquer possibilidade de recurso” no Reino Unido. Assange teria, no entanto, um último recurso perante o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), observaram os seus apoiadores em dezembro. Com o julgamento iminente, a sua esposa alertou na semana passada sobre o estado de Assange.

"Sua saúde está piorando, física e mentalmente. Sua vida está em perigo todos os dias que ele permanece na prisão e se for extraditado morrerá", disse ela em entrevista coletiva na capital britânica na quinta-feira.

