Defesa de Julian Assange apresenta hoje argumentos contrários à extradição, na expectativa de convencer tribunal britânico

Prensa Latina - Desde 2019, o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, permanece preso pelas autoridades britânicas e nesta quarta-feira (21), prosseguirá a tentativa de seus advogados perante o Supremo Tribunal do Reino Unido para impedir sua extradição para os Estados Unidos.

Anteriormente asilado na embaixada do Equador em Londres durante sete anos, o jornalista australiano está agora nas mãos de dois juízes que decidirão, após dois dias de audiência pública, se o caso merece um novo exame ou se será arquivado.

Se o tribunal autorizar definitivamente a extradição, Assange enfrentará uma pena de 175 anos, em consequência da apresentação de 18 acusações criminais contra ele associadas à divulgação de material classificado e telegramas diplomáticos em 2010 e 2011 através do WikiLeaks, fundado em 2006.

Grande parte da divulgação da investigação está relacionada com as ações das forças dos EUA nas guerras do Iraque e do Afeganistão, e Chelsea Manning, analista de inteligência do Exército e um dos fornecedores dessa informação, recebeu 35 anos de prisão, pena posteriormente comutada.

As acusações da Casa Branca baseiam-se na Lei de Espionagem, aprovada há mais de 100 anos para condenar traidores e espiões durante a Primeira Guerra Mundial, embora nunca tenha sido usada contra um jornalista antes.

Em Washington também tentam negar o estatuto de jornalista de Assange, e também afirmam que ele publicou dados sem contexto e é um hacker; No entanto, ele recebeu vários prêmios internacionais.

Só em Julho de 2010, o WikiLeaks divulgou mais de 90.000 documentos confidenciais – um fato classificado como o maior vazamento desde os Documentos do Pentágono durante a Guerra do Vietnã – desde categorias como a busca de Osama Bin Laden até às mortes de civis afegãos.

No entanto, os direitos humanos, as organizações de direitos civis e outras associadas ao campo da comunicação apoiam Assange.

Numa declaração conjunta de 14 de Fevereiro, a Federação Internacional de Jornalistas e a Federação Europeia de Jornalistas afirmaram que a perseguição em curso contra Julian Assange “põe em perigo a liberdade dos meios de comunicação social em todo o mundo”.

Nesta terça-feira, os advogados apresentaram os motivos para seu cliente não viajar aos Estados Unidos, incluindo assédio por crimes políticos e o risco real de sofrer violação flagrante de seus direitos processuais.

Durante o primeiro dia, também caracterizado por uma grande concentração em apoio ao australiano de 52 anos, os advogados defenderam que não há possibilidade de um julgamento justo em território dos Estados Unidos e a extradição tornaria viável a criminalização do jornalismo de investigação.

Além disso, os profissionais questionaram a legalidade da transferência, com base num tratado bilateral assinado entre Londres e Washington e anunciaram que, se o processo for retomado nos tribunais britânicos, apresentarão um complô da CIA para assassinar Assange.

