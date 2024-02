Defesa de Trump diz que ele não pode fazer depósito judicial de R$ 2,2 bilhões

Apoie o 247

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi condenado na Justiça ao pagamento de US$ 454 milhões (R$ 2,2 bilhões, pela cotação atual) por ter fraudado balanços de suas empresas. Advogados do ex-mandatário afirmaram nesta quarta-feira (28) que ele não tem esse valor para depositar em juízo e que propõe depositar US$ 100 milhões (R$ 496 milhões).

A procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, processou Trump em setembro de 2022 por mentir durante uma década sobre valores de ativos e seu patrimônio líquido para obter melhores condições em empréstimos bancários e seguros. De acordo com a investigadora, o ex-presidente dos EUA inflou o seu patrimônio líquido em até U$ 2,23 bilhões (R$ 11,9 bilhões) nas demonstrações financeiras anuais fornecidas a bancos e seguradoras.

A Justiça proibiu o ex-presidente de fazer negócios no estado de Nova York por três anos. O ex-presidente dos EUA está recorrendo da sentença.

