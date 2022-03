Defesa russa acusa forças ucranianas de abrir fogo contra refugiados

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Em declaração nesta quarta-feira (15), o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que forças ucranianas teriam atirado contra refugiados na região de Carcóvia, matando ao menos quatro pessoas.

De acordo com Mikhail Mizintsev, chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional da Rússia, o ataque teria sido realizado contra um comboio de refugiados que partia da Carcóvia com destino à Rússia.

"Então, hoje [16], na direção da Carcóvia, o lado ucraniano mais uma vez disparou contra um comboio de ônibus com refugiados que se deslocavam pelo corredor humanitário em direção à Rússia. Como resultado, quatro pessoas morreram e outras ficaram feridas", disse Mizintsev em coletiva.

Segundo dados do Ministério para Situações de Emergência da Rússia, pelo menos 250 mil refugiados de Donbass já chegaram à Rússia.

