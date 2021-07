Defesas aéreas da Síria repelem bombardeio israelense em Aleppo (vídeo)

As defesas aéreas ativadas estavam localizadas em al-Safira, ao sul de Aleppo, afirma a agência de notícias síria SANA. Alguns relatos sugeriram que os mísseis israelenses atingiram alvos, mas as autoridades locais não confirmaram nenhum relato edit

Sputnik - As defesas aéreas da Síria perto da cidade de Aleppo, no norte do país, foram acionadas após o que a mídia estatal chamou de "uma agressão israelense" na madrugada de 19 para 20 de julho.

As defesas aéreas ativadas estavam localizadas em al-Safira, ao sul de Aleppo, afirma a agência de notícias síria SANA. A mídia postou vídeos mostrando, supostamente, o brilho do motor de um foguete de um míssil e fluxos de fogo antiaéreo enquanto vários estrondos podem ser ouvidos distintamente.

Alguns relatos sugeriram que os mísseis israelenses atingiram alvos, mas as autoridades locais não confirmaram nenhum relato. Israel também não fez nenhum comentário oficial.

Significant amount of secondaries igniting from the reported target location. pic.twitter.com/owZHZp7Mr8 — Aurora Intel (@AuroraIntel) July 19, 2021

Em uma breve declaração postada em sua conta no Twitter, o Ministério da Defesa da Síria afirmou que "aproximadamente às 23h37 da segunda-feira (19), o inimigo israelense realizou uma agressão aérea no sudeste de Aleppo, visando alguns pontos na área de al-Safira".

#فيديو || #سانا .. من تصدي دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي على منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي pic.twitter.com/oLDcZuYRIm July 19, 2021

Israel já lançou ataques contra al-Safira antes, visando um complexo de pesquisa que Tel Aviv afirma ser usado pela Força Quds do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) do Irã, que Jerusalém afirma estar planejando ataques contra Israel. No entanto, não houve indicação de que o ataque teve como alvo a mesma área.

Países condenam 'ataques aéreos contínuos'

O chamado formato de Astana, mediado pelo Irã, a Turquia e a Rússia, emitiu, no início do mês, uma declaração condenando as incursões militares de Israel na Síria.

"Condenamos os contínuos ataques militares de Israel na Síria que violam o direito internacional, o direito internacional humanitário, a soberania da Síria e dos países vizinhos", declararam as nações.

Por sua vez, a Síria tem repetidamente acusado Israel de realizar ataques aéreos em seu território. No entanto, Tel Aviv raramente responde a tais acusações, afirmando que eles visam o que referem como milícia apoiada pelo Irã que opera na Síria.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.