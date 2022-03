Deixado de lado, Zelensky duvida que Otan possa defender seus próprios países

Apoie o 247

RT - O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, condenou a OTAN por sua falta de ação para proteger a população ucraniana.

"A morte de todos os falecidos, a partir de hoje, também será culpa deles", declarou o presidente.

No seu discurso desta sexta-feira à tarde, o chefe de Estado ucraniano concentrou-se nos países da Otan, dos quais o governo esperava uma ação decisiva e uma ajuda eficaz.

"A cúpula da Otan foi realizada hoje, [...] o que mostra que nem todos consideram a luta pela liberdade na Europa o objetivo número um", disse o líder ucraniano. Zelensky acredita que tudo o que a Aliança conseguiu fazer até agora foi "fornecer à Ucrânia 50 toneladas de diesel".

As declarações do presidente ocorrem após a recusa da Aliança Atlântica em estabelecer uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. Com esta decisão, segundo Zelensky, a agência deu "luz verde para bombardear cidades e vilas ucranianas".

"Não sei quem você pode proteger e se, de fato, você é capaz de proteger seus países, os países da Aliança Atlântica", disse o presidente, dirigindo-se à Otan. "Eles não poderão se livrar de nós com seus litros de combustível [com os quais pretendem pagar] litros de nosso sangue derramados por nossa Europa comum, por nossa liberdade comum, por nosso futuro comum", declarou Zelensky.

O ministro das Relações Exteriores do país, Dmitri Kuleba, por sua vez, afirmou que a Otan, diferentemente da União Europeia, não pode tomar nenhuma decisão a favor da Ucrânia, e que terá que pagar por essa fraqueza.

"O povo ucraniano achava que a Otan era uma força e a União Européia era fraca e indecisa", disse o diplomata sênior em entrevista a um canal de televisão local. "O povo ucraniano viu que era o contrário: que a UE tem caráter, tem força, que impôs sanções sem precedentes... e a Otan não pode fazer nada e delegou tudo aos aliados", condenou Kuleba. "Esta é uma fraqueza pela qual, infelizmente, a Aliança pagará", concluiu o ministro ucraniano.

