RIA - A delegação ucraniana chegou à Bielorrússia ao local de negociações com o lado russo, informa o correspondente da RIA Novosti.

Como disse anteriormente o assessor presidencial Vladimir Medinsky, o segundo turno será realizado no território da região de Brest.

Segundo ele, Moscou formou um bloco de propostas em três partes dedicadas aos aspectos técnico-militar, humanitário-internacional e político do assentamento.

A primeira rodada de negociações ocorreu na região de Gomel . Moscou foi representada pelo assessor presidencial Vladimir Medinsky, vice-ministro das Relações Exteriores Andrei Rudenko, vice-ministro da Defesa Alexander Fomin, chefe do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma Leonid Slutsky e embaixador russo na Bielorrússia Boris Gryzlov.

De Kiev, Ministro da Defesa Oleksiy Reznikov, chefe da facção Servo do Povo David Arakhami , vice-chanceler Mykola Tochitsky, conselheiro do chefe do gabinete presidencial Mykhailo Podolyak, deputado da Verkhovna Rada Rustem Umerov, e o primeiro vice-chefe da delegação ucraniana ao Grupo de Contato Trilateral Andriy Kostin veio à reunião .

Após as discussões, os participantes partiram para consultas nas capitais.

Em 21 de fevereiro, Vladimir Putin, em resposta aos pedidos das repúblicas do Donbass e após o apelo dos deputados da Duma do Estado, assinou decretos reconhecendo a soberania da LPR e da DPR. No início da manhã de 24 de fevereiro, a Rússia lançou uma operação militar especial para desmilitarizar a Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa, as Forças Armadas atacam apenas a infraestrutura militar e as tropas ucranianas.

